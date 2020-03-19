AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
|19 Mart 2020 08:49
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin yetkili kamu otoritesince kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı.
Yapılan açıklamada "AYD Yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan "evlerinizden çıkmayın" tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı almıştır. AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle beklemekteyiz" denildi.
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