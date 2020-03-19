PTT'den, 'işyerlerini havalandırın' talimatı
İstanbul PTT Başmüdürlüğü, şubelerde mümkün olduğunca ortam havalandırılması yapılmasını istedi
|19 Mart 2020 08:54
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