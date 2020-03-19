Avrupa'dan gelişler tamamlandı
|19 Mart 2020 08:51
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9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 kişinin tahliyesi dün sabaha karşı tamamlandı. Vatandaşlar İstanbul ve İzmit'teki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi (dün) saat 06.00 itibariyle tamamlandı. Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirildi" açıklamasını yaptı. Oktay dünkü açıklamasında, "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı" bilgisini de verdi. Avrupa'dan gelenlerin 1957'si, İstanbul'daki üç yurda, diğerleri de İzmit'teki yurtlara yerleştirildi. Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkeye dönenlerin yakınları, yurtların önüne gelerek bilgi almaya çalıştı. Bazı vatandaşlar yakınlarıyla cep telefonuyla görüştü, bazıları penceredeki yakınlarına el sallayıp hasret giderdi.
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