İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
|19 Mart 2020 08:57
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Avrupa ülkelerinden gelerek, İstanbul'da karantina altına alınanlar öğrenci yurtlarında ikinci akşamlarını geçirdi.
Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman yurdunda karantinadakilerin yakınları, bazı gıda ve giyim malzemelerini yakınlarına vermek için akşam saatlerinde yurdun önüne geldi.
Malzemeler polis tarafından kontrol edilerek sahiplerine teslim edildi. Uygun görülmeyen eşyalar ise içeriye alınmadı.
Arkadaşına eşya getirenlerden Yunus Emre Karagöz, "Çok yakın bir arkadaşım var. İstediği eksik malzemeler vardı onun için geldim. İçeriye
neler aldıklarını bilmiyorum ama bana liste yaptı oradakileri getirdim. Daha çok kişisel temizlik malzemeleri. Onun dışında abur cubur da getirdim. Alınan önlemlerin çok isabetli olduğunu düşünüyorum." dedi.
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