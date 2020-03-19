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İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece

Avrupa'dan dönerek, İstanbul Başakşehir'deki yurda getirilenlerin aileleri ve arkadaşları, karantinadaki yakınlarına kişisel eşyalarını getirdi. Eşyalar, yapılan kontrollerin ardından sahiplerine teslim edildi.
 19 Mart 2020 08:57
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İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece

Avrupa ülkelerinden gelerek, İstanbul'da karantina altına alınanlar öğrenci yurtlarında ikinci akşamlarını geçirdi.

Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman yurdunda karantinadakilerin yakınları, bazı gıda ve giyim malzemelerini yakınlarına vermek için akşam saatlerinde yurdun önüne geldi.

Malzemeler polis tarafından kontrol edilerek sahiplerine teslim edildi. Uygun görülmeyen eşyalar ise içeriye alınmadı.

Arkadaşına eşya getirenlerden Yunus Emre Karagöz, "Çok yakın bir arkadaşım var. İstediği eksik malzemeler vardı onun için geldim. İçeriye

neler aldıklarını bilmiyorum ama bana liste yaptı oradakileri getirdim. Daha çok kişisel temizlik malzemeleri. Onun dışında abur cubur da getirdim. Alınan önlemlerin çok isabetli olduğunu düşünüyorum." dedi.
NTV
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