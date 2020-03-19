Dolar, kritik sınırı aştı

Dün 6.42 - 6.48 bandında dalgalanan dolar yükselişini yeni günde de sürdürüyor. Bu gece en düşük 6.4679'u gören kur sabah erken saatlerde kritik 6.50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro 7.08'den 7.10'a yükselirken sepet kur 6.79'da seyrediyor.

Koronavirüs kaynaklı gelişmeler küresel piyasaların yanı sıra Türk varlıkları üzerinde etkili oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceki günkü 'erken faiz indirim' kararı sonrası da kur yükselmiş ve 6.50 sınırına dayanmıştı.

Dün Borsa ise günü yüzde 1'in üzerinde kayıplarla tamamladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya çapında hükümetler virüsün ekonomiye verdiği tahribatı en aza indirgemek için önlem paketleri açıklıyor. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 milyar TL'lik ekonomik paket açıkladı. Avrupa Merkez Bankası da 750 milyar euro'luk tahvil alım programı açıkladı.

Açıklanan paketlere rağmen küresel piyasalarda satışlar sürüyor. Dün Avrupa ve ABD borsaları sert düşüşlerle günü tamamladı. Bu sabah itibariyle Asya borsalarında da sert satışlar devam ediyor.