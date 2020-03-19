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Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde

AK Parti, "koronavirüs salgınının sıçraması halinde kontrol edilemez sonuçlar doğurabilme riski taşıyan" cezaevleri için infaz indirimini yeniden gündemine aldı
 19 Mart 2020 09:28
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Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde

Bunun üzerine ilk olarak hafta başında Adalet Bakanlığı'nda konuyla ilgili "acil" bir toplantı düzenlenerek cezaevlerinin durum tespiti yapıldı; salgınla ilgili alınan önlemler ve infaz düzenlemesi ile ne kadar tutuklu ve hükümlünün tahliye edilebileceği alternatifleriyle değerlendirildi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da önceki gün yaptığı açıklamada, "Çünkü bugün cezaevleri, kapasitesinin 4-5 katı. İçeriye virüs bulaşırsa çok büyük sıkıntı doğar. Cezaevlerindeki sayıyı makul düzeye indirelim" dedi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Edinilen bilgiye göre önceki gece Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk can kaybının yaşanmasının ardından infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hız kazandı. Çankaya Köşkü'nde dün koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısı yapan Erdoğan'ın, bu toplantının ardından görüşmek üzere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bazı AK Parti yöneticilerini Çankaya Köşkü'ne çağırdığı öğrenildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'de 355 cezaevi, 282 bin mahküm bulunduğunu söyleyerek, "AKP'nin gündeme getirdiği, söylediği ama maalesef bir türlü Meclis'e getirmediği bir şey var, infaz düzenlemesi ya da ceza indirimi gündeme geldi. Buradan açık çağrı yapıyoruz. Getirecekseniz bir an önce bu Meclis'in gündemine getirin; gelin, burada tartışalım diyoruz. Lütfen, mahpusların ve ailelerin duygularıyla oynamayın" dedi.
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