Koronavirüs hakkında açıklama yapan doktora inceleme
|19 Mart 2020 09:59
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Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından 'Tıp Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Başhekimliğinden Açıklama' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bugün sosyal medyada dolaşan hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G.Ç.'nin açıklaması ektedir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup, gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.
DOKTORUN AÇIKLAMASI
Görev yaptığı hastanede koronavirüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında vaka sayılarının daha fazla oldğuna ilişkin konuşması sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. G.Ç. de açıklamasında kendisini savundu. G.Ç., COVID-19 küresel salgını ile ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde sağlık alt yapısının yeniden düzenlenmesi, eylem planı, personelin uyum
eğitimi çalışmaları gibi faaliyetler içinde, çok az uykuyla, çok yoğun çalışmayla
yer aldığını söyledi. G. Ç., "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurtdışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastanede malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade
edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef, gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Ancak, gelinen bu noktada hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm" dedi.
'ÖZÜR DİLİYORUM'
Çok üzgün olduğunu ifade eden G.Ç., "Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
REKTÖRDEN AÇIKLAMA
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de başhekimliğin açıklamasını kendi Twitter hesabında paylaşarak, "Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerimizde meslektaşlarımız, tüm sağlık personeli ve doktor hanım da gece gündüz demeden zor koşullarda, yoğun ve fedakarca çalışıyorlar. Doktor hanım şu an bile çalışıyor. Bırakalım çalışmaya, hastalara hizmet vermeye devam etsin" ifadelerini yazdı.
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