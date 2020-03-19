Borsa güne düşüşle başladı
|19 Mart 2020 10:01
|Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, 636,33 puan ve yüzde 0,74 değer kaybederek 84.940,28 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,73 düşüş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 ile turizm oldu.
Dün düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle haftalardır etkili olan panik havasının, alınan tedbir ve ekonomik teşviklere karşın devam ettiğini bildirdi.
Yurt içinde, Kovid-19 salgınında hasta sayısının 191'e, ölü sayısının 2'ye çıkması sonrası ekonomiyi destekleyecek adımların da sıklaştığını ifade eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün açıkladığı 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin etkilerinin takip edileceğini ifade etti.
Analistler, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde özellikle perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizayon sektörlerinin yanı sıra ihracatçı şirketler için uygulanacak desteklerin öne çıktığını, Türk Hava Yolları için de gerekli tüm adımların atılacağı vurgusunun dikkati çektiğini söyledi.
Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 80.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 14.00'te "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gram altın 312 lira seviyelerinde
19 Mart 2020 11:15
|Dolar, kritik sınırı aştı
19 Mart 2020 09:24
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
18 Mart 2020 18:22
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
18 Mart 2020 17:20
|Dövizde gün sonu fiyatları
18 Mart 2020 17:06
|Altın yeniden yükselişe geçti
18 Mart 2020 16:35
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
18 Mart 2020 13:18
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Mart 2020 12:53
|Gün ortası döviz fiyatları
18 Mart 2020 12:05
|Gram altın 311 lira seviyelerinde
18 Mart 2020 11:32