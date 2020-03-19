1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,74 azalarak 84.940,28 puana geriledi.
 19 Mart 2020 10:01
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 636,33 puan ve yüzde 0,74 değer kaybederek 84.940,28 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,73 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 ile turizm oldu.

Dün düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle haftalardır etkili olan panik havasının, alınan tedbir ve ekonomik teşviklere karşın devam ettiğini bildirdi.

Yurt içinde, Kovid-19 salgınında hasta sayısının 191'e, ölü sayısının 2'ye çıkması sonrası ekonomiyi destekleyecek adımların da sıklaştığını ifade eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün açıkladığı 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin etkilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde özellikle perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizayon sektörlerinin yanı sıra ihracatçı şirketler için uygulanacak desteklerin öne çıktığını, Türk Hava Yolları için de gerekli tüm adımların atılacağı vurgusunun dikkati çektiğini söyledi.

Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 80.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 14.00'te "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 312 lira seviyelerinde
19 Mart 2020 11:15		 Dolar, kritik sınırı aştı
19 Mart 2020 09:24
Borsa, günü düşüşle tamamladı
18 Mart 2020 18:22		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
18 Mart 2020 17:20
Dövizde gün sonu fiyatları
18 Mart 2020 17:06		 Altın yeniden yükselişe geçti
18 Mart 2020 16:35
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
18 Mart 2020 13:18		 Çeyrek altın ne kadar?
18 Mart 2020 12:53
Gün ortası döviz fiyatları
18 Mart 2020 12:05		 Gram altın 311 lira seviyelerinde
18 Mart 2020 11:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Kadir Şeker'in ilk duruşması 29 Nisan'da11:53 - Uzaktan eğitimin ders ve teneffüs süreleri belli oldu11:51 - 'Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi'11:46 - Bankalar Birliğinden bankalara 'kredi' tavsiyesi11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı
11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
dezenfektan 4
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
dilara zalim 2
Karantina otobüsünden bir kizin kaçırılması 1
polisle çatışan umreciler 2
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 2
camiye gitmeye devam edeceğiz 2
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
altında sert düşüş yaşanması 13
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam