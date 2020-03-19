TBMM'de kimi sahra çadırı istedi, kimi 'mutasyon' kehaneti yaptı
Önceki gün toplanan Genel Kurul'da CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri koronavirüs üzerine oldu. Ayrıca milletvekilleri öneriler dışında yerlerinden söz alarak virüsle ilgili düşüncelerini aktardılar.
|19 Mart 2020 10:03
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MUTASYONA UĞRAYABİLİR
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, salgını fırsat bilerek ürün fiyatları üzerinden haksız kazanç peşinde koşan kişi ve firmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan ise diğer şikayetleri olan vatandaşlar için hastane bahçelerinde sahra çadırlar kurulmasının da faydalı olacağını söyledi.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu, koronavirüsün mutasyona uğrayarak yeni bir karakterle ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Hijyen üretimi yapan firmaların kamu alacakları başta olmak üzere kredi gibi zorunlu ödemelerin bir süre ertelenmesi gerekir" dedi.
'KADROLU YORUMCULAR' UYARISI
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül sosyal medya ve televizyon programlarında konunun uzmanı olmayan "kadrolu yorumcu" kategorisindeki kişilerin halkın kafasını karıştırdığını, bu durumun kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da "Sağlık Bakanı'na yönelik 'Gece saat 12'den sonra açıklama yapıyor' eleştirileri yapılıyor. Bu eleştiriler haksız. Halkımız zamanında bilgilendiriliyor" dedi.
OLUŞMADAN ÖNCE TESTİN ANLAMI YOK
AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, "Arkadaşlar diyor ki '82 milyondan sadece 2 bin kişiye test yaptınız.' Kişide hastalık oluşmadan önce test yapmanın bir anlamı yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde tüm halkın taranması diye bir unsur yoktur" diye konuştu.
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