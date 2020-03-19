Ankara Üniversitesi, gizli çekim yapan personeli, Savcılığa bildirmeli!

Dün bir sağlık personelinin, kapalı bir toplantıda söylediği "vaka sayısı binleri aştı" şeklindeki sözleri sosyal medyada yayılmış ve bütün halkta büyük bir tedirginlik oluşmuştu.

Söz konusu video kaydında yer alan kadın personel bugün yaptığı açıklamayla, herkesten özür dilediğini belirtmiştir.

Ancak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, gizlice kayıt alan şahsı hala bulamamıştır. Kapalı toplantıda gizli kayıt alan kişinin sorumluluğu, sağlık çalışanının yaptığından daha ileri boyuttadır.

Gizli kayıt nedeniyle, Türk Ceza Kanunun 133. maddesi ihlal edilmiştir. 133. madde şu şekildedir:

"Madde 133 - (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(3)Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur."

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün toplantıyı gizlice kayda alan personeli bularak savcılığa bildirmesi gerekmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bu türden golayların bir daha yaşanmaması için, ivedi olarak soruşturma başlatması gerekmektedir.