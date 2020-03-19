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İlk koronavirüs vakasına bakan doktor karantinada

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, corona virüse yakalanıp karantinaya alınmıştı. Profesör Taşçıoğlu'nun Türkiye'deki ilk corona virüs vakalarına bakan doktor olduğu belirtiliyor. 67 yaşındaki doktorun sağlık durumu iyi.
 19 Mart 2020 10:08
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İlk koronavirüs vakasına bakan doktor karantinada

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, corona virüse yakalanıp karantinaya alınmıştı. Profesör Taşçıoğlu'nun Türkiye'deki ilk corona virüs vakalarına bakan doktor olduğu belirtiliyor. 67 yaşındaki doktorun sağlık durumu iyi.

Doktor Cemil Taşçıoğlu kendi durumunu video çekerek anlattı:

İşte o video
NTV
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