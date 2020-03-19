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İşten atılan itfaiyeciler: Biz olsaydık Yasemin'i kurtarırdık!

Mersin'de 1 kişinin öldüğü yangın faciasının altından, CHP'li belediyenin 120 itfaiyeciyi görevden alması çıkarken, kovulan itfaiye personeli SABAH'a konuştu: Biz olsaydık, Yasemin'i kurtarırdık
 19 Mart 2020 10:11
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İşten atılan itfaiyeciler: Biz olsaydık Yasemin'i kurtarırdık!

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Mersin'in Mezitli ilçesinde 14 Mart'ta yaşanan yangın faciasında, 34 yaşındaki Yasemin Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin skandal "kurtarma" çalışması sonucu hayatını kaybetmişti. Dairesini saran alevlerden kurtulmak için balkon korkuluklarına tutunup kurtarılmayı beklerken, olay yerine gelen itfaiye ekibinin 54 yerine 18 metrelik merdivenle yetişemediği genç kadın, daha fazla dayanamayarak zemine çakılmış, feci şekilde can vermişti.

Skandal sonrasında ise daha önce itfaiyede çalışan deneyimli 120 itfaiye personelinin Mersin'in CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından sürgün edilip, işten çıkartılarak görevden alındığı ortaya çıkmıştı.

İşten çıkarılan itfaiyeciler Cumali Kılıç, Mehmet Kaplan ve Hamza Can Yetkin ise Özel'in hayatını kaybettiği olay yerinde SABAH'a konuştu.

Üç eski itfaiyeci, "Biz görevde olsaydık Yasemin'i kurtarırdık. Bu olayda sadece ihmal yok ihmaller zinciri var. Suç gariban bir itfaiye müdürünün üzerine atılmak isteniyor. Bir itfaiyeci 10 yılda yetişiyor. Biz bile 6 yıldır bu birimde çalışmamıza rağmen tam itfaiyeciyiz diyemiyoruz. Hala eksikliklerimiz vardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Genel Sekreter vekili Olcay Tok ve İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın bu vahim olayda en büyük suçludur. Genç bir kadın yok yere hayatını kaybetti. Yasemin'in hayalleri vardı. Evlenecekti, çocukları olacaktı. Ama hepsi yaşanan ihmaller yüzünden uçup gitti" dedi. İşçiler, tüm personelden kovulmadan 1 gün önce savunma istendiği, ertesi gün ise savunması alınanların işten atıldığını söyledi.
Sabah
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