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Araç kiralamaya talep yüzde 10 arttı

Koronavirüsü nedeniyle toplu ulaşımdan korkanlar araç kiralama şirketlerine hücum etti. Holdingler toplu ulaşım kullanmayan personeli, vatandaş da güvenliği için kiralama yoluna gidince talep % 10 arttı
 19 Mart 2020 10:26
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Araç kiralamaya talep yüzde 10 arttı

Virüs nedeniyle toplu taşımayı kullanmak istemeyenler kendi otomobillerini tercih ediyor. Otomobili olmayanlar ise araç kiralamaya başladı. Araç kiralama şirketleri Türkiye'de virüsün görüldüğü tarihten bu yana siparişlerin yüzde 10 arttığını belirtiyor. Şirketler, özellikle İstanbul'da toplu ulaşım ve personel servislerinin kullanımında risk olması nedeniyle toplu ulaşımın gözden düştüğünü, bu nedenle özel otomobillerle işe geliş-gidişlerin arttığını söylüyor.

HOLDİNGLER Mİ ARTIRDI?

Türkrent şirketinin kurucusu Barkın Pınar, şirketlerin elemanlarının toplu taşıma ile gitmemesi için araç kiraladıklarını söyledi. Bu nedenle talepte yüzde 10'luk bir artış gördüklerini belirten Pınar, "Virüsün Türkiye'de görülmesi ve toplu ulaşımın riskli olduğu kaygısıyla özellikle kurumsal şirketlerden gelen taleplerle yine yüzde 10 oranında artış görülüyor" dedi. Pınar, talebin artması üzerine gümrükte bekletilen yeni sipariş araçları da tekrar almaya karar verdiklerini söyledi. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız da, "Geçen haftadan bu yana toplu taşımanın yüzde 50 azalmasıyla talep bireysel araç kullanımına ve araç kiralamaya yöneldi" diye konuştu.

HAVALİMANI AZALDI

Koronavirüs nedeniyle birçok ülkeden gelen uçak seferlerin durdurulması ise havalimanından yapılan araç kiralama sayısını azalttı. Garenta'nın Genel Müdürü Emre Ayyıldız, havalimanı şubelerindeki kullanımın azalmasına rağmen, şehir içi şubelerdeki kiralama sayılarında yüzde 10 civarında bir artış olduğunu gördüklerini belirtti.

OTOMOBİL ADRESE TESLİM

Koronavırüs salgınına yönelik özel önlemler alan Enterprise Türkiye, kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçları talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim hizmetiyle getirmeye başladı. Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Halkımız, her türlü toplu taşıma araçlarıyla seyahatlerini büyük ölçüde askıya almış durumda. Evinden veya iş yerlerinden çıkmak istemeyenler için ücretsiz teslim hizmetine başladık." diye konuştu.

İbrahim Acar
Sabah
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