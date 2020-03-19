1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Çankırı'dan tuz lambalı destek

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 81 ilde 81 okula tuz lambası gönderme sözü verdi
 19 Mart 2020 10:28
Yazdır
Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Çankırı'dan tuz lambalı destek

Esen, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." twitinin ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kendilerinin de tuz lambasıyla katkı vereceğini bildirdi.

"Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun." ifadesini kullanan Esen, şunları kaydetti:

"Duyduk ki ilk teneffüste kayısılar, baklavalar havada uçuşacakmış. Kıymetli Bakanım, çorbada bizim de tuzumuz olsun. Bizler de Yer Altı Tuz Şehri'nden 81 okula yavrularımızın sınıflarındaki negatif havayı pozitife çevirecek 81 tuz lambası göndereceğiz."

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 81 ildeki 16'şar okula kestane şekeri gönderme sözü verdi.

Aktaş, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Aktaş, mesajında, "Sayın Bakanım, iş yükünüz biraz artacak ancak çocuklarımız okula dönmenin tadını çıkarsın. Kestane şekerleri de bizden. 81 ile, her ilden de 16 okulumuza gönderelim. Bursa'dan tüm çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 81 ilde 81 okula süt şekeri gönderme sözü verdi.

Saygılı, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Mehmet Saygılı, mesajında, "Sayın Bakanım, süt gibi saf, şeker gibi tatlı olan yavrularımıza 40 dakikalık teneffüste ilimizin tadı olan süt şekerleri de bizden olsun. 81 ilden 81 okulumuza süt şekeri Kırıkkale'den." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir
19 Mart 2020 11:32		 Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
19 Mart 2020 11:18
İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
19 Mart 2020 11:11		 Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
19 Mart 2020 11:03
İşten atılan itfaiyeciler: Biz olsaydık Yasemin'i kurtarırdık!
19 Mart 2020 10:11		 Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
19 Mart 2020 10:04
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
19 Mart 2020 09:17		 Van'nın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Mart 2020 08:48
Virüse karşı kadınlar daha tedbirli
19 Mart 2020 08:40		 'Koronavirüs geçirmez ev' ilanı
19 Mart 2020 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Kadir Şeker'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu11:53 - Uzaktan eğitimin ders ve teneffüs süreleri belli oldu11:51 - 'Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi'11:46 - Bankalar Birliğinden bankalara 'kredi' tavsiyesi11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı
11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
polisle çatışan umreciler 2
17.03.2020 corona virüsünde ilk ölümlü vaka 1
tv bilgi yarışmaları 1
dezenfektan 4
dilara zalim 2
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
camiye gitmeye devam edeceğiz 2
Kevin Durant 1
altında sert düşüş yaşanması 13
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam