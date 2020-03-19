Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Çankırı'dan tuz lambalı destek

Esen, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." twitinin ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kendilerinin de tuz lambasıyla katkı vereceğini bildirdi.

"Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun." ifadesini kullanan Esen, şunları kaydetti:

"Duyduk ki ilk teneffüste kayısılar, baklavalar havada uçuşacakmış. Kıymetli Bakanım, çorbada bizim de tuzumuz olsun. Bizler de Yer Altı Tuz Şehri'nden 81 okula yavrularımızın sınıflarındaki negatif havayı pozitife çevirecek 81 tuz lambası göndereceğiz."

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 81 ildeki 16'şar okula kestane şekeri gönderme sözü verdi.

Aktaş, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Aktaş, mesajında, "Sayın Bakanım, iş yükünüz biraz artacak ancak çocuklarımız okula dönmenin tadını çıkarsın. Kestane şekerleri de bizden. 81 ile, her ilden de 16 okulumuza gönderelim. Bursa'dan tüm çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 81 ilde 81 okula süt şekeri gönderme sözü verdi.

Saygılı, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Mehmet Saygılı, mesajında, "Sayın Bakanım, süt gibi saf, şeker gibi tatlı olan yavrularımıza 40 dakikalık teneffüste ilimizin tadı olan süt şekerleri de bizden olsun. 81 ilden 81 okulumuza süt şekeri Kırıkkale'den." ifadelerini kullandı.