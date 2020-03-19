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Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:"Bu çerçevede kuruluşlarda yaşlılarımıza 6 saatte bir ateş ölçümünün yanı sıra göz, kulak, burun, boğaz gibi kapsamlı sağlık taramaları da yapılacak. Dış ortamdan huzurevine gelen her personel, öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı belirtileri açısından taranacak
 19 Mart 2020 10:48
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Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı huzurevlerinde alınan yeni tip koronavirüs tedbirlerinin bir kademe daha yükseltildiğini belirterek, bu çerçevede yaşlıların kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini, personelin de huzurevine girişlerde ateş ve solunum takibinin yapılacağını bildirdi.

Selçuk, özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için büyük risk taşıyan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 81 ildeki resmi ve özel huzurevleri ile yaşlı bakım kuruluşlarının tamamında Sağlık Bakanlığının duyuruları doğrultusunda yeni önlemleri uygulamaya aldıklarını belirtti.

Hastalığa karşı ilk andan itibaren huzurevlerindeki vatandaşlar ve personelin sağlığını korumak için bir dizi hijyen ve sağlık tedbirinin alındığını, bu kuruluşlara ziyaretlerin durdurulduğunu, huzurevi sakinlerinin de zorunlu olmadıkça dışarı çıkışlarına müsaade edilmediğini anımsatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüse karşı özel ve resmi tüm huzurevleri ve yaşlı bakım kuruluşlarımızda alınan tedbirleri bir kademe daha yükselttik. Bu çerçevede var olan tedbirlere ilave olarak; Kuruluşlarda yaşlılarımıza 6 saatte bir ateş ölçümünün yanı sıra göz, kulak, burun, boğaz gibi kapsamlı sağlık taramaları da yapılacak. Dış ortamdan huzurevine gelen her personel öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı belirtileri açısından taranacak. Ateş yüksekliği gösteren yaşlılarımızın tedbiren revirde takip edilmesi ve gerekli görüldüğünde hastaneye sevk edilmeleri için de gereken tüm hazırlıklar tamamlandı."

- Belirti gösteren personel huzurevine giremeyecek

Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevi ve yaşlı bakım kuruluşlarımız, herhangi bir belirti gösteren personelin iş yerine girmesine ya da iş yerinde kalmasına izin verilmemesi, tamamen iyileşinceye kadar işe geri dönmemeleri, hastalık görülmesi ya da personelin evinde şüpheli vaka olması durumunda gerekli izolasyon süreçlerinin takip edilmesi ve sağlık izni konusunda personele kolaylık sağlanması konusunda bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Personele yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler konusunda hizmet içi eğitimler verildiğini ve bu eğitimlerin şu anda da devam ettiğini aktaran Selçuk, özellikle kronik hastalığı olan yaşlıların daha yakın takibinin sağlandığını kaydetti.

Bakan Selçuk, huzurevleri ve yaşlı bakım kuruluşlarında alınan önlemlerin Sağlık Bakanlığının hastalığın seviyesi ve alınması gereken önlemler konusunda duyuruları dikkate alınarak tekrar güncellenebileceğini açıkladı.

- Huzurevleri sürekli dezenfekte ediliyor

Kovid-19'a karşı huzurevlerinde başlatılan dezenfekte işlemlerine de hız verildi. Özellikle sık dokunulan yüzeyler sürekli dezenfekte edilirken, huzurevlerinde bocce sporu dahil tüm etkinlikler de iptal edildi.

- Huzurevlerinde 27 binden fazla yaşlı kalıyor

Halihazırda Türkiye genelindeki resmi ve özel huzurevlerinde 27 bin 329 yaşlıya hizmet veriliyor. Huzurevlerinde sürekli görev yapan sağlık personeli, hemşire veya acil tıp teknisyeni ile fizyoterapist ve psikolog bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, huzurevlerindeki doktor sayısını da artırarak yaşlıların sağlığını daha yakından takip edeceklerini bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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