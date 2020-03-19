Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu
|19 Mart 2020 11:01
|Yazdır
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin'de teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi
Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/xBL9iww9OET.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor
20 Mart 2020 11:08
|Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu
20 Mart 2020 10:27
|Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tuncer, FETÖ'den beraat etti
19 Mart 2020 18:11
|Adana'daki FETÖ davasında eski teğmene tahliye
19 Mart 2020 18:06
|Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
19 Mart 2020 17:17
|İdlib ve Bahar Kalkanı harekat bölgesinde iki asker şehit
19 Mart 2020 17:12
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 5 aile daha katıldı
19 Mart 2020 15:35
|FETÖ'nün sözde subay sorumlusunun örgüt mensuplarıyla telefon trafiği iddianamede
19 Mart 2020 14:42
|MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
19 Mart 2020 13:37
|Eski astsubay FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlemiş
19 Mart 2020 12:24