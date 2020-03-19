Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor
|19 Mart 2020 11:03
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Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 82 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Başkent mart ayında beyaza büründü
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