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Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
Gözaltına alınan çocuğun annesi tutuklandı
|19 Mart 2020 11:05
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Şükran D. polisi arayarak, ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızı Meryem Nur İpek'i evinde sabah yatağında ölü bulduğunu söyledi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Meryem Nur'un cesedini Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede yapılan incelemede Meryem Nur'un iç kanamadan öldüğü belirlendi.
Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Şükran D, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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