1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama

MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında, mevzuatta yer alan hükümden dolayı kadroların boş kalmaması için, önemli bir uygulama yaptı. Bakanlık, tercihler öncesinde, iki bakanlığa sözleşmeli öğretmen çalıştırıp çalıştırmadığını sordu
 19 Mart 2020 11:06
Yazdır
MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı, 18 Mart 2020 tarihi itibariyle, sözleşmeli öğretmen yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinde yer alan hüküm gereğince, sadece unvan değişikliği durumunun olması halinde, çalışmakta olan sözleşmeli personel başka bir kurumun sözleşmeli personel kadrosuna atanabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu kontrolü sağlamak üzere, atamalar öncesinde öğretmen istihdam eden iki Bakanlığa (Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), sözleşmeli öğretmen çalıştırıp çalıştırmadıklarını sordu. Böylece, şartları taşımayan adaylar, tercihler dışına çıkarıldı ve atamalar yapıldı.

T.C.
MILLİ EGITIM BAKANLIGI
Personel Genel Müdürlügü

Sayı : 68898891-903.02.01-E.4390946 28.02.2020
Konu : Sözlesmeli Ögretmen Atamaları

DAGITIM YERLERINE
Ilgi : 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözlesmeli Personel Çalıstırılmasına Iliskin Esaslar.

Bakanlıgımız resmi egitim kurumlarında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.921 (on dokuz bin dokuz yüz yirmi bir) kontenjana sözlesmeli ögretmen atama islemleri için 9 Mart 2020 tarihinde tercih basvuruları alınarak 18 Mart 2020 tarihinde atama islemleri gerçeklestirilecektir.

Ilgi Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında:
"Sözlesmeli personelin, hizmet sözlesmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözlesmesinin feshedilmesi veya sözlesme dönemi içinde sözlesmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluslarının sözlesmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez."
Sözlesmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalısanlardan,
b) (Degisik: 14/05/2018-2018/11809) Ögrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara iliskin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan degisikligi yapanlardan,
c) Es veya saglık durumu nedeniyle yer degisikligi talebinde bulunmakla beraber; geçis yapacagı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteligi haiz bos pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalısma sartını karsılayamaması nedenlerinden herhangi birine baglı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre sartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa ise alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur." denilmektedir.

Bu baglamda Bakanlıgımızca gerçeklestirilecek sözlesmeli ögretmen atama isleminde degerlendirilmek üzere halen Bakanlıgınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözlesmeli ögretmen bilgileri ile Bakanlıgınızda sözlesmeli ögretmen olarak görev yapmakta iken 18 Mart 2019 tarihi ve sonrasında sözlesmesi feshedilen/sözlesmesini tek taraflı fesheden ögretmenlerin (sözlesme fesih gerekçesi yukarıda yazılı madde hükmü dogrultusunda belirtilmek suretiyle) bilgilerine ihtiyaç duyulmustur.

Bu nedenle istenilen bilgilerin ekte gönderilen excel dosyasına islenerek 5 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesini arz ederim.

Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
20 Mart 2020 11:17		 ÖSYM, ertelediği sınavlarda, isteyenlere ücret iadesi yapmalı
20 Mart 2020 00:14
Öğretmen adayları sonuçları bekliyor
18 Mart 2020 17:19		 İdare Memuru alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
18 Mart 2020 11:55
2020 EKPSS ve MSÜ sınavları erteleniyor
17 Mart 2020 23:06		 2020 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
16 Mart 2020 14:11
TÜİK 9 bilişim personeli alacak
16 Mart 2020 09:17		 2020 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
13 Mart 2020 10:09
Aile Bakanına, 2300 adayı neden göreve başlatmadığını sordu
12 Mart 2020 18:51		 Belediye, ilana dair önerileri dikkate aldı
10 Mart 2020 16:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - '400'ü aşkın huzurevimizi her birini günlük kontrol ediyoruz'11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor
11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın11:00 - Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis10:57 - Gram altın 314,4 lira seviyelerinde10:56 - İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı10:52 - Virüs testi yaptıranların sonuçları e-nabızda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandemi 1
tadı tuzu kalmamak 1
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
liglerin ertelenmesi 1
dezenfektan 4
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 5
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 3
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam