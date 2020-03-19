1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor

AK Parti'de yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde toplantılar telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor
 19 Mart 2020 11:07
Yazdır
AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor

- AK Parti'de, ana kademe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, il yöneticileriyle gerçekleştirecekleri toplantıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans yöntemiyle yapmaya başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ana kademe yöneticileri ile il yöneticilerinin daha sağlıklı bir ortamda toplantı gerçekleştirebilmesi için AK Parti Genel Merkezi toplantı salonunda AR-GE Başkanlığı tarafından bir telekonferans stüdyosu oluşturuldu.

İlk toplantılar ise AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından bütün il başkanlarına ayrı ayrı bağlanılarak gerçekleştirildi.

Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre süreçlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda illerimizde, ilçelerimizde ve genel merkezde yapacağımız yönetim kurulu toplantılarını ve diğer çeşitli toplantılarımızı da gerçekleştirmiyoruz tedbir amaçlı olarak. Özellikle genel merkezimizde yapacağımız, il başkanlarımızla yaptığımız buluşmaları bu çerçevede erteledik. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımızın burada bir araya gelmesi sağlık açısından sakıncalar doğurabilir diye düşündük."

Alınan tedbirlerin vatandaşla ve parti üyeleriyle paylaşılması için bilgilendirici faaliyetlere de devam etmeleri gerektiğini belirten Büyükgümüş, "Burası bizim AR-GE Başkanlığımızın oluşturduğu bir telekonferans stüdyosu. Buradan zaten uzunca bir vakittir teşkilatlarımızla iç eğitim çalışmalarımızı ve toplantılarımızı telekonferans yöntemiyle uygulayabiliyorduk. Bu, açıkçası bu dönemde de bizim açımızdan güzel bir imkan oldu." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 81 il başkanıyla telekonferans yöntemiyle bir araya geldiklerini anlatan Büyükgümüş, "Hem koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin teşkilatlarımızı nasıl bilgilendireceğimizi hem de toplantılarımızı nasıl bu tedbirlere uygun şekilde organize edeceğimizi beraber konuşmuş olacağız." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyasi çalışmalarında teknolojiyi en üst seviyede kullanan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bu çerçevede 81 ilin tanıtım ve medya başkanları ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'400'ü aşkın huzurevimizi her birini günlük kontrol ediyoruz'
20 Mart 2020 11:14		 'Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz'
20 Mart 2020 10:44
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
20 Mart 2020 10:41		 Bosna Hersek, Türkiye'den yardım istedi
20 Mart 2020 09:57
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
20 Mart 2020 08:24		 'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin'
20 Mart 2020 08:00
Tutukluların da tutuksuz yargılamasının önü açılacak
20 Mart 2020 07:36		 Mahkumlara 'virüs' tahliyesi haftaya TBMM'de
20 Mart 2020 06:50
TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
20 Mart 2020 04:52		 Kalın: Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa sevketmemeli
20 Mart 2020 03:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - '400'ü aşkın huzurevimizi her birini günlük kontrol ediyoruz'11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor
11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın11:00 - Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis10:57 - Gram altın 314,4 lira seviyelerinde10:56 - İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı10:52 - Virüs testi yaptıranların sonuçları e-nabızda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 3
şu an çalan şarkı 2
tv bilgi yarışmaları 1
temel reis 3
sokağa çıkma yasağı 1
altında sert düşüş yaşanması 11
mağazaların corona virüs sebebiyle dükkanlarını kapatması 2
dezenfektan 4
dilara zalim 2
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam