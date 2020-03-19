Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi

- Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası ve kesin vaka temaslıların evde izolasyon süresi boyunca günlük izlemleri, aile hekimleri tarafından telefonla aranarak yapılıyor.

Dünya genelinde 150'den fazla ülkede görülen ve ölümlere yol açan Kovid-19 ile mücadele kapsamında aile hekimleri aktif görev alıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar ve bu virüs açısından olası ya da kesin vaka temaslı olanların evde izolasyon süresi boyunca günlük izlemleri, aile hekimleri tarafından telefonla gerçekleştiriliyor.

Bu kişilerde herhangi bir semptom gelişmesi halinde aile hekimi, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bilgi veriyor.

- "İzlem yapılanlar, Kovid-19 semptomları açısından sorgulanıyor"

Umre ziyaretinde bulunmuş olup ülkeye dönenler dahil olmak üzere yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların sınır girişinde termal kameralardan geçirilerek muayenelerinin yapılmasıyla başlayan süreç, şu şekilde işliyor:

"Kovid-19 yönünden semptomları olmayanlar sınır girişi ve temaslı takip sistemine kayıt ediliyor. Kovid-19 açısından olası ya da kesin vaka temaslıların, yapılan muayenelerinde herhangi bir semptom saptanmazsa 14 gün süresince izolasyonu uygun görülüyor.

Sisteme girişi yapılan kişilerin bağlı bulunduğu aile hekimine göre dağılımları sistem tarafından otomatik yapılarak, aile hekiminin kullanmakta olduğu sistem (AHBS) içerisinde listeleniyor. Aile hekimi kendi listesindeki kişileri ülkeye giriş tarihinden itibaren 14 gün boyunca telefonla arayarak izlemeye alıyor.

Aile hekimi, izlemini yaptığı kişiyi günlük olarak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Kovid-19 semptomları açısından sorguluyor. Görüşme sonrasındaki izlem bilgileri, sistemdeki günlük izlem formuna kaydediliyor. Aile hekimi, izlem süreci içinde kişide semptom gelişmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile iletişime geçerek kişinin bilgilerini paylaşıyor."

Semptom gelişen kişinin hastaneye nakli ve sonrasındaki süreçler ise İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından yürütülüyor.