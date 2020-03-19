Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı
|19 Mart 2020 11:09
|Yazdır
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi sonrası uygulamaya koyduğu Web Tapu sistemini kullanan sayısı arttı. Sistemi 17 Mart'ta 20 bin, 18 Mart'ta ise 35 bin kişi kullandı.
Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen uygulama ile internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümü yapılabiliyor.
Web Tapu uygulaması üzerinden malik, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebiliyor veya verdiği yetkiyi kaldırabiliyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uygulamaya daha fonksiyonel olması için kamu kurumları ve şirketler bazında da yeni modüller ilave edildi.
Herhangi bir mağduriyetin yaşanmasını engelleyen Web Tapu uygulamasında vatandaşlar işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde ve beklemeden yapabiliyor, işlemlerinin bütün aşamasını takip edebiliyor.
Vatandaşlar, sistem üzerinden kolaylıkla yapacağı işlemler sonrası sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gidiyor.
Yabancı uyruklular dahil olmak üzere ıslak imza için işlem yapmak isteyen vatandaşlar, randevularını "Alo-181" çağrı merkezi aracılığıyla veya "www.tkgm.gov.tr" adresinden online olarak alabiliyor. Müdürlüklere randevusuz ve "Web-Tapu" üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.
Vatandaşlar, tapu müdürlüklerine gitmek yerine yeni tip koronavirüs tehlikesinden sonra daha da fonksiyonel hale getirilen Web Tapu uygulamasını kullanmaya başladı. Web Tapu sistemini kullanan sayısı 16 Mart'ta yaklaşık 10 bin iken bu rakam 17 Mart'ta 20 bine, 18 Mart'ta ise 35 bine yükseldi.
Yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi talepleri "www.yourkeyturkey.gov.tr"den karşılanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor
20 Mart 2020 11:23
|Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu
20 Mart 2020 11:20
|Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak
20 Mart 2020 11:18
|Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı
20 Mart 2020 11:15
|Virüs testi yaptıranların sonuçları e-nabızda
20 Mart 2020 10:52
|Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
20 Mart 2020 10:50
|Sağlık'ta ataması kura ile yapılanlara unvan değişikliği kurası
20 Mart 2020 10:05
|'Cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama
20 Mart 2020 09:55
|Doğan Holding resmen banka kurdu
20 Mart 2020 09:20
|Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı işçi alımında sözlü sınav kaldırıldı
20 Mart 2020 08:55