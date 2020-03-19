1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek

AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu: 500 bin liranın altındaki konutların kredilendirilmesinde miktarın yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılması konut alıcıları için fırsat oluşturacak"
 19 Mart 2020 11:11
Yazdır
Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek

- Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirme oranının yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılmasının özellikle ilk evini alacaklar için önemli olduğunu, alt ve orta gelir grubundaki konut alıcıları için fırsat oluşturacağını belirtti.

Sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında konutta kredilendirilebilir miktarın yüzde 90'a çıkarılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, yılın ilk 2 ayında konut satışlarının çok iyi olduğunu, ocak ve şubatta 100 bin adedin üzerine çıktığını söyledi.

Yüksek satış rakamlarının en önemli nedeninin düşük faiz olduğunu vurgulayan Erkurtoğlu, ertelenen alım talebinin harekete geçmesi nedeniyle stokun azalmaya başladığını, özellikle 500 bin liranın altındaki konutlarda hareketliliğin yüksek olduğunu söyledi.

Erkurtoğlu, peşinatı bulunmayan alıcılar için yüksek kredi çekmenin önemine işaret ederek, "500 bin liranın altındaki konutların kredilendirilmesinde miktarın yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılması ve asgari peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi, konut alıcıları için bir fırsat oluşturmaktadır." dedi.

Bunun, daha çok alt gelir grubundaki kişilerin konut alımı için atılan bir adım olduğunu vurgulayan Erkurtoğlu, söz konusu değişikliğin, özellikle İstanbul'daki ikinci el konutları ve Anadolu'daki konut hareketliliğini olumlu etkileyeceğini söyledi.

- "İlk evini alacaklar için önemli bir adım"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da 500 bin TL ve altı değerinde konut alanlar için banka kredi oranının yüzde 90'a yükselmesinin ilk evini alacaklar için önemli bir teşvik olduğunu vurguladı.

Taş, "Banka kredili satış, bu sene ilk 2 ayda yüzde 400'e yakın artmıştı. Bununla beraber daha da ivmelenecektir. Nitekim banka kredili satış ikinci eli, ikinci el de sıfır konutların satışını canlandırıyor. Sektöre pozitif bir hareket katacaktır." diye konuştu.

Faiz oranlarının geçen yılın ağustos ayında düşürüldüğünü hatırlatan Taş, "Eylülden itibaren sektöre ciddi etkisi olmuştu. Düşük faiz oranları sayesinde evin yüzde 90'ı için çekilen kredi ödemesinde eskisi gibi zorlanılmayacaktır." dedi.

- "Yeni yatırımların devreye alınmasına destek sağlayacak"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ise Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlandığını anımsatarak, desteklerin, durgunluğa giren tüm sektörleri rahatlatmak için önemli bir girişim olduğunu söyledi.

Dünyanın sosyal ve ekonomik anlamda çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Babacan, Türkiye'nin bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardığını söyledi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin, bu küresel krizi atlatmanın yanında Türkiye'yi krizin ardından küresel rekabette de güçlendireceğini vurguladı.

Konut alımında peşinatın yüzde 10 seviyesine çekilmesine değinen Babacan, "Alınan tedbirlerin, sektörümüzün kısa vadede yaşadığı sıkıntılarının ortadan kaldırılması ve yeni yatırım planlarının devreye alınması yönünde destek sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası 1 puan faiz indirdi
17 Mart 2020 14:07		 Ekonomistlerden faiz indirimi beklentisi
16 Mart 2020 18:59
İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarında son durum ne?
16 Mart 2020 13:13		 TOKİ'nin konut kura çekimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
16 Mart 2020 12:14
Konut satışı yüzde 4.5 arttı
16 Mart 2020 10:26		 Merkez Bankası'dan faiz düzenlemesi
16 Mart 2020 07:23
10 bin konut için kura çekilecek
14 Mart 2020 08:39		 Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
14 Mart 2020 08:38
Deprem izolatörü deprem etkilerini en aza indirir
13 Mart 2020 12:56		 Gayrimenkul satışı yüzde 41 arttı
13 Mart 2020 11:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - '400'ü aşkın huzurevimizi her birini günlük kontrol ediyoruz'11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın11:00 - Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis10:57 - Gram altın 314,4 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 5
dezenfektan 4
liglerin ertelenmesi 1
şu an çalan şarkı 2
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
alevileri bir otele tıkıp yakabilirsin 4
temel reis 3
polisle çatışan umreciler 1
vaka sayısı binleri geçti 3
öfke 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam