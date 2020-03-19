Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek

- Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirme oranının yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılmasının özellikle ilk evini alacaklar için önemli olduğunu, alt ve orta gelir grubundaki konut alıcıları için fırsat oluşturacağını belirtti.

Sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında konutta kredilendirilebilir miktarın yüzde 90'a çıkarılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, yılın ilk 2 ayında konut satışlarının çok iyi olduğunu, ocak ve şubatta 100 bin adedin üzerine çıktığını söyledi.

Yüksek satış rakamlarının en önemli nedeninin düşük faiz olduğunu vurgulayan Erkurtoğlu, ertelenen alım talebinin harekete geçmesi nedeniyle stokun azalmaya başladığını, özellikle 500 bin liranın altındaki konutlarda hareketliliğin yüksek olduğunu söyledi.

Erkurtoğlu, peşinatı bulunmayan alıcılar için yüksek kredi çekmenin önemine işaret ederek, "500 bin liranın altındaki konutların kredilendirilmesinde miktarın yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılması ve asgari peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi, konut alıcıları için bir fırsat oluşturmaktadır." dedi.

Bunun, daha çok alt gelir grubundaki kişilerin konut alımı için atılan bir adım olduğunu vurgulayan Erkurtoğlu, söz konusu değişikliğin, özellikle İstanbul'daki ikinci el konutları ve Anadolu'daki konut hareketliliğini olumlu etkileyeceğini söyledi.

- "İlk evini alacaklar için önemli bir adım"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da 500 bin TL ve altı değerinde konut alanlar için banka kredi oranının yüzde 90'a yükselmesinin ilk evini alacaklar için önemli bir teşvik olduğunu vurguladı.

Taş, "Banka kredili satış, bu sene ilk 2 ayda yüzde 400'e yakın artmıştı. Bununla beraber daha da ivmelenecektir. Nitekim banka kredili satış ikinci eli, ikinci el de sıfır konutların satışını canlandırıyor. Sektöre pozitif bir hareket katacaktır." diye konuştu.

Faiz oranlarının geçen yılın ağustos ayında düşürüldüğünü hatırlatan Taş, "Eylülden itibaren sektöre ciddi etkisi olmuştu. Düşük faiz oranları sayesinde evin yüzde 90'ı için çekilen kredi ödemesinde eskisi gibi zorlanılmayacaktır." dedi.

- "Yeni yatırımların devreye alınmasına destek sağlayacak"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ise Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlandığını anımsatarak, desteklerin, durgunluğa giren tüm sektörleri rahatlatmak için önemli bir girişim olduğunu söyledi.

Dünyanın sosyal ve ekonomik anlamda çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Babacan, Türkiye'nin bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardığını söyledi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin, bu küresel krizi atlatmanın yanında Türkiye'yi krizin ardından küresel rekabette de güçlendireceğini vurguladı.

Konut alımında peşinatın yüzde 10 seviyesine çekilmesine değinen Babacan, "Alınan tedbirlerin, sektörümüzün kısa vadede yaşadığı sıkıntılarının ortadan kaldırılması ve yeni yatırım planlarının devreye alınması yönünde destek sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.