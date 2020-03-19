1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti

Şüpheli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
 19 Mart 2020 11:12
Yazdır
Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti

Ümraniye'de, silahla bir kadını yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokağı'nda, Serdar T, aynı iş yerinde çalıştığı belirtilen Sevgi F'yi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Bu sırada yoldan geçen Eray E. de seken mermiler nedeniyle bacağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise sokağı kapatarak olayla ilgili çalışma başlattı.

Ağır yaralı olduğu belirtilen Serdar T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ücretsiz test vurgunu
20 Mart 2020 10:26		 Emekli polisten define avcılığı
20 Mart 2020 10:22
Alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü
20 Mart 2020 09:44		 İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20 Mart 2020 09:32
Kasaplar bile dezenfektan ürünleri satmaya başladı
19 Mart 2020 23:47		 'Dur' ihtarına uymayan kişiler polise ateş açtı: 1 yaralı
19 Mart 2020 20:34
Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı
19 Mart 2020 20:30		 Niğde'de tüfeği ateş alan asker yaralandı
19 Mart 2020 20:10
Skandal sözleri tepki çekmişti! Emniyete getirildi
19 Mart 2020 19:41		 Provokatif paylaşım yapan 64 şüpheli gözaltına alındı
19 Mart 2020 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - '400'ü aşkın huzurevimizi her birini günlük kontrol ediyoruz'11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın11:00 - Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis10:57 - Gram altın 314,4 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altında sert düşüş yaşanması 11
şu an çalan şarkı 2
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 3
pandemi 1
temel reis 3
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
dilara zalim 2
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
tv bilgi yarışmaları 1
mağazaların corona virüs sebebiyle dükkanlarını kapatması 2
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam