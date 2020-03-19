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Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti
Şüpheli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
|19 Mart 2020 11:12
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Ümraniye'de, silahla bir kadını yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokağı'nda, Serdar T, aynı iş yerinde çalıştığı belirtilen Sevgi F'yi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Bu sırada yoldan geçen Eray E. de seken mermiler nedeniyle bacağından yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise sokağı kapatarak olayla ilgili çalışma başlattı.
Ağır yaralı olduğu belirtilen Serdar T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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