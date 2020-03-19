Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|19 Mart 2020 11:18
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: Sivasta saat 11.04te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.AFAD (@AFADBaskanlik) March 19, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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