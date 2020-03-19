Bilecik'te doktor darbına tepki geldi

Bilecik Aile Hekimliği Derneği Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevilay Seval, yoğun özveri ile çalışan sağlık çalışanı bir hekim arkadaşlarına Bilecik'te fiziksel ve sözel şiddet olayına mahzur kaldığını ve bu olayı kınadıklarını belirtti.

Seval, yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virus pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu zor dönemde; yoğun özveri ile çalışan sağlık personelimizden bir hekim arkadaşımıza fiziksel ve sözel şiddet olayı yaşanmıştır.Üzülerek öğrendiğimiz bu vahim olay, yaşam ve çalışma hakkını kişinin elinden alan, hekimin mesleğinin gereğini yapmasına diğer hastaların da sağlık hizmeti almasına engel olan bu şiddet olayını kınıyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz, sonuna kadar da arkasındayız. Yasal sürecin her aşamasında yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine duyururuz" ifadelerine yer verdi.