Kadir Şeker'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.
|19 Mart 2020 11:55
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