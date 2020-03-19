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Kadir Şeker'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.
 19 Mart 2020 11:55
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Kadir Şeker'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.
Anadolu Ajansı
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