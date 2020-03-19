Antalya'da FETÖ üyeliğinden yargılanan sanığa hapis cezası
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
|19 Mart 2020 11:59
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeyma A. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın örgütte Antalya Çallı bölgesinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı, iki ayrı hattan ByLock kullandığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Söz verilen sanık Şeyma A, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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