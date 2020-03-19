Etkin pişmanlıktan faydalanan komiser yardımcısına 1 yıl 6 ay hapis
|19 Mart 2020 12:20
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski komiser yardımcısı sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen tutuksuz sanık H.K. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, emniyet ifadesinde ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulunduğunu belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın mahkeme aşamalarında verdiği tutarlı beyanlar dikkate alınarak üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, H.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
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