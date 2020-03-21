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Bölünen üniversiteden iade edilen akademisyenin geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını kim öder?

Yükseköğretim Kurulu, bölünen üniversitelerden iade edilen akademisyenlerin geçmişe dönük mali ve sosyal haklarının ihraç edildiği üniversite tarafından ödenmesi gerektiğine karar verdi.
 21 Mart 2020 12:21
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Bölünen üniversiteden iade edilen akademisyenin geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını kim öder?

Bilindiği üzere, 7075 sayılı Kanunda 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; " Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır." düzenlemeye göre ihraç edilen akademisyenler eski üniversiteleri dışında bir yükseköğretim kurumuna atanmaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda ihraç edilen akademisyen göreve iade edilmesi halinde geçmişe dönük mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenmesi gerektiği ifade edilmişti.

Öte yandan, başta 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla birçoğu büyük üniversite olmak üzere 13 üniversite bölünerek yeni yükseköğretim kurumları kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aşağıdaki yazısı doğrultusunda; ihraç edildikten sonra üniversitesi bölünen akademisyenlerin göreve iade edilmesi halinde, geçmişe dönük ve mali sosyal haklarının görevden ihraç eden üniversite tarafından ödenmesi gerektiğine karar verdi.

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Memurlar.Net - Özel

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