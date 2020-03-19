Eski astsubay FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlemiş

- Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanlarda bulunan eski astsubay, örgüt mensubu olduğunu eşinden sakladığını itiraf etti.

FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve meslekten ihraç edilen astsubay F.Ö, terör örgütü içindeki gizliliği anlattı.

İtirafçı, 2012'de FETÖ yapılanmasına bağlı evde askeri okullara hazırlandığı sırada örgütle tanıştığını belirterek, astsubaylık sınavlarını kazandığını ve eğitimin tamamlamasının ardından göreve başladığını söyledi.

Bu sırada kendisinden sorumlu mahrem imamla deşifre olmamak için tren istasyonu, otomobil ve parkta 10 dakikayı geçmeyecek şekilde görüştüğünü beyan eden F.Ö, yine mahrem imamla otomobilde yaptıkları görüşmede, tayininin başka bir şehre çıkması nedeniyle "İlker" isimli mahrem imamın kendisinden sorumlu olduğunu ancak örgütten kimseyle görüşmek istemediğini söylemesinin ardından mahrem imamın sinirlendiğini dile getirdi.

Katalog evliliği yapmadığını ve liseden beri tanıştığı, FETÖ yapılanmasıyla herhangi bir bağlantısı olmayan eşiyle evlendiğini kaydeden F.Ö, alışveriş için gittiği çarşıda karşılaştığı mahrem imamın, kendisine "Bizimle görüşmelere düzenli olarak devam edeceksin." demesi üzerine "Sizinle görüşmek istemiyorum, peşimi bırakın, siz kimsiniz ki sizinle görüşeyim." diye cevap verdiğini beyan etti.

Mahrem imamın da "Ben senin komutanın olabilirim, belediye başkanı olabilirim, öğretmenin olabilirim, senin nerede kaldığını, nerede çalıştığını, her şeyi biliyorum. Bu yüzden bizimle görüşmelere devam edeceksin yoksa senin için iyi olmaz." şeklinde tehditler savurduğunu ileri süren F.Ö, ayrıca M.S. isimli mahrem imamın kendisinden sorumlu olduğunu duymasının ardından çarşıdan uzaklaştığını belirtti.

- FETÖ'yle irtibatını eşine bile söylememiş

Bu olayın ardından yaklaşık bir ay FETÖ'den hiç kimseyle görüşmediğini iddia eden F.Ö, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Evde bulunduğum esnada akşam saatlerinde kapı çaldı. Gelen kişi M.S. idi. Bu şahsın evimin adresini nasıl bulup geldiğini anlayamadığım için şaşırdım ve eve davet etmek zorunda kaldım. Eşimin benim FETÖ yapılanmasıyla olan ilişki ve irtibatım hakkında bilgisi olmadığı için gelen kişiyi 'arkadaşım' diye tanıttım. M.S, görüşme esnasında yapıyla irtibatımı koparmamamı söyleyerek, benden 'himmet' olarak para vermemi istedi ancak yeni düğün yaptığımı, borcumun olduğunu belirterek, para vermeyeceğimi söyledim.

Bundan sonraki dönemde bu şahıs benimle görüşmek istedikçe bahaneler uydurarak görüşmelere gitmedim. Bu şekilde görüşmelere gitmediğim dönemlerde kendisi arabasıyla sokakta yanıma gelerek, beni görüşmeye mecbur bırakıyordu."

İtirafçı F.Ö, zaman zaman terör örgütünün baskısına dayanamayarak FETÖ mensuplarıyla 3-5 dakikalık görüşmeler yapsa da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra yapıyla bağlarını kopardığını belirtti.