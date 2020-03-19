SBB, tasarrufa yönelik iyi uygulama örneklerini istedi!

Bilindiği üzere, 13 sayılı CB Kararnamesi ile kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığının görevleri arasında; kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ile kamu giderlerine ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılması yer almaktadır.

Bu kapsamda, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca harcama gözden geçirme çalışmaları yapılmaktadır. Hatta, bunun ilki personel servisleri üzerinde yapılmış ve kamu idarelerine bu konu hakkında kapsamlı bir rapor gönderilmişti.

İlave olarak, halihazırda idarelerde kamu kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanımını sağlayan iyi uygulama örneklerinin ve uygulanmasında fayda görülen önerilerin diğer idarelere de yaygınlaştırılabilmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görüş talep edilmiştir.