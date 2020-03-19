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Bilişim ve sanat eğitimlerine ücretsiz erişim

Öğrencilerin bilişim ve sanat alanlarında, öğretmenlerin ise kişisel gelişim alanlarında merak etmeyi ve öğrenmeyi kesintisiz sürdürebilmeleri için binlerce sayfalık online eğitim içeriği "vazgecme.org" adresinde ücretsiz erişime açıldı- Sitede kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, kara kalem, tezhip, kaligrafi, origami, kolaj, taş boyama ve sanatsal makyaj gibi alanlarda teknolojik ürün geliştirilmesi ve sanatsal eserler ortaya konulmasına yönelik içerikler sunuluyor
 19 Mart 2020 12:25
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Bilişim ve sanat eğitimlerine ücretsiz erişim

- Online eğitim platformlarından Bilişim Garajı ve Sanat Garajı ile köklü online eğitim Ar-Ge şirketleri Enocta ve Advancity, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından öğrencilerin bilişim ve sanat alanlarında, öğretmenlerin ise kişisel gelişim alanlarında merak etmeyi ve öğrenmeyi kesintisiz sürdürebilmeleri için bir araya geldi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda eğitime ara verilmesi kararının ardından önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Bilişim Garajı, "Vazgeçme: Bilim ve Sanat" ilkesiyle hareket ederek, online bilim ve sanat eğitimlerini "vazgecme.org" sitesi üzerinden ücretsiz erişime açtı.

Bilişim Garajı, Sanat Garajı ve Enocta kişisel gelişim içeriklerinin yer aldığı web sitesiyle çocuklar, gençler ve öğretmenler teknolojiyi, kişisel sanat becerileriyle birleştirip sayısız proje üretebilecek, kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek.

Binlerce sayfalık online eğitim içeriği bulunan "vazgecme.org" sitesi bilgisayar kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı gibi bilişim alanlarında ve kara kalem, tezhip, kaligrafi, origami, kolaj, taş boyama ve sanatsal makyaj gibi görsel sanatlar alanlarında 7 yaş üzeri herkesin teknolojik ürün geliştirmekten ve sanatsal eser ortaya koymaktan mutluluk duyacağı online içerikler sunuyor. Ayrıca öğretmenler de evlerinde geçirecekleri zorunlu tatil süresince ofis yazılımları, çocuk ve çocuk gelişimi alanlarına özel hazırlanmış içerikleri takip ederek kendilerini geliştirebilecek.

- Sıkıntılı dönemde kaliteli vakit geçirme

Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, AA muhabirine, çocuklar ve gençlere bilişimle üretim eğitimleri vererek, sorun çözme ve değer yaratma yetkinliği kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tüm dünyada çocuklara kazandırılması gereken temel beceri setlerinin türleri ve niteliklerinin kökünden değiştiğine işaret eden Özdemir, "Onlara bilişim teknolojilerinin sadece eğlence veya iletişim aracı olmadığını anlatabilmemiz, özgürce kendilerini ifade edebilecekleri, hayallerini ete-kemiğe büründürebilecekleri, öz saygılarını artırabilecekleri ortam ve araç-gereçleri sunmamız gerekiyor. Bilişim Garajı olarak biz bu sıkıntılı dönemde dünyada benzeri olmayan eğitimlerimizi ücretsiz erişime açarak, öğrencilere ve ebeveynlerine evlerinde kaliteli vakit geçirecekleri, bilim ve sanatla üretim yapmanın heyecanını yaşayacakları bir platform sağlıyoruz." dedi.

Bilişim Garajı'nın klasik bir uzaktan eğitim modeli olmadığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bilgisayar programlama, üç boyutlu tasarım ve elektronik/robotik tasarım alanlarının yanı sıra sanat eğitimlerimizle binlerce sayfalık kendi geliştirdiğimiz multimedya içeriğe sahibiz. Eğitimciye ve saate bağlı olmadan her zaman, her yerden erişilebilen zengin içeriklerimizle çocukların ve ebeveynlerin de bilimi ve sanatı kullanarak kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize bir anlatıcı eşliğinde ders modeli değil, yaratıcılıklarını kullanacakları özgün bir platform sunuyoruz."

Anadolu Ajansı
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