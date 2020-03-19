Sağlık Bakanlığı devam eden tüm eğitimleri iptal etti
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, düzenlenmesi için onay verilen, yeni başvuru yapılan ve devam eden tüm sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimleri ikinci bir talimata kadar durdurdu
|19 Mart 2020 12:28
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor
20 Mart 2020 11:23
|Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu
20 Mart 2020 11:20
|Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak
20 Mart 2020 11:18
|Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı
20 Mart 2020 11:15
|Virüs testi yaptıranların sonuçları e-nabızda
20 Mart 2020 10:52
|Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
20 Mart 2020 10:50
|Sağlık'ta ataması kura ile yapılanlara unvan değişikliği kurası
20 Mart 2020 10:05
|'Cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama
20 Mart 2020 09:55
|Doğan Holding resmen banka kurdu
20 Mart 2020 09:20
|Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı işçi alımında sözlü sınav kaldırıldı
20 Mart 2020 08:55