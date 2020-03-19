1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.064,00 lira oldu
 19 Mart 2020 12:45
Yazdır
Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.064,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 315,50 315,70 310,00 310,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.079,00 2.100,00 2.043,00 2.064,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 288,00 292,00 283,00 287,00
Lira(Tam) Ziynet 2.032,00 2.052,00 1.996,00 2.016,00
Yarım Ziynet 1.016,00 1.036,00 998,00 1.008,00
Çeyrek Ziynet 508,00 513,00 499,00 504,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 314,4 lira seviyelerinde
20 Mart 2020 10:57		 Borsa güne yükselişle başladı
20 Mart 2020 10:08
Güne başlarken döviz fiyatları
20 Mart 2020 09:43		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
19 Mart 2020 18:30
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
19 Mart 2020 17:20		 Dövizde gün sonu fiyatları
19 Mart 2020 17:14
Merkez Bankası rezervleri azaldı
19 Mart 2020 14:59		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
19 Mart 2020 13:14
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
19 Mart 2020 12:14		 Gram altın 312 lira seviyelerinde
19 Mart 2020 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske dağıtımına başlıyoruz11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın11:00 - Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis10:57 - Gram altın 314,4 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
alevileri bir otele tıkıp yakabilirsin 4
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
dilara zalim 2
öfke 1
polisle çatışan umreciler 1
sokağa çıkma yasağı 1
messiah 1
mağazaların corona virüs sebebiyle dükkanlarını kapatması 2
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam