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Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı

Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi Eren Çamurdan: Müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile onların aile ve sevdiklerinin sağlıklarını, COVID-19 salgını ile ilgili kaygılarını önemsiyoruz. 19 Mart itibarıyla Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık
 19 Mart 2020 12:49
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Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı

Boyner Büyük Mağazacılık, COVID-19 salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu çerçevesinde Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını kapattı.

Boyner açıklamasına göre, COVID-19'un küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına mağazalarında, merkez ofisinde ve depolarında önlemler alan Boyner, salgının yavaşlatılmasına destek olmak için mağazacılık operasyonlarına ara verdi.

Şirket istihdam ve çalışan hakları konusunda hassasiyetini koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart tarihinden itibaren geçici olarak kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, müşterilerinin, tüm çalışanlarının ve onların aile ve sevdiklerinin sağlıklarını, COVID-19 salgını ile ilgili kaygılarını önemsediklerini belirtti.

- "İstihdam ve çalışan hakları hassasiyetimizi koruyoruz"

COVID-19'un küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına tüm iş süreçlerini yeniden yapılandırdıklarını aktaran Çamurdan, şunları kaydetti:

"En üst seviyeye çıkardığımız önlemleri, mağazalarımızda, merkez ofisimizde ve boyner.com.tr'ye ürün sevkiyatı sağlayan depolarımızda titizlik ve büyük hassasiyetle devreye aldık. Salgını yavaşlatma çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.

Birbirimizden sorumlu olduğumuzu unutmadan, sosyal mesafeyi koruyarak ve evden çıkmayarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi sağlıklı ve güzel günlere taşıyabiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu tehlikenin de hep birlikte en kısa sürede üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Boyner, mağazalarını tekrar açacağı güne kadar müşterilerine boyner.com.tr ve morhipo.com aracılığıyla hizmet vermeye devam edecek.

Müşteriler satın almış oldukları ürünlerin, satış sonrası iade,değişim,inceleme gibi süreçlerini mağazalar tekrar açıldığında gerçekleştirebilecek.

Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Anadolu Ajansı
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