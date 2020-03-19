Kronik hastalardan ek belge istenmemeli!
|19 Mart 2020 13:53
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Hatırlanacağı üzere, Koronavirüs "COVID-19" hastalığı sebebiyle Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastaların) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 (on iki) gün idari izinli sayılması kapsamında; kronik hastalığı bulunanlar hakkında idarelerce yapılacak işlemlerde "beyan esaslı" bir süreç işletilmesinin doğru olduğunu, sadece e-devlet üzerinden alınabilecek ilaç raporlarının istenmesi gerektiği, bunun dışına çıkarak ilave bürokratik kararlar almak suretiyle insanları daha fazla yormak ve tedirgin etmenin doğru olmadığını ifade etmiştik.
Bir il sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklı sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) idari izin taleplerinde kronik hasta olduğuna dair ek bir belge istenmemesi ve sağlık kuruluşlarına başvurmaları halinde "COVID-19" virüsünün bulaşma riskinin artacağının bilinmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Dolayısıyla, halen idari izin taleplerinde ilave rapor veya doküman istemek yerine, kronik hastalığının bulunduğunu beyan eden kamu çalışanlarından alınacak dilekçe ile işlemlerin yürütülmesi gerekmekte olup, sorumluluğun izni kabul eden amirler yerine kronik hastalığı bulunduğunu beyan eden memurlar da olmasının daha doğru olduğu düşünülmektedir.
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