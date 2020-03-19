Kariyer etkinlikleri fuarları iptal edildi
|19 Mart 2020 12:58
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Yetenek her yerde kariyer etkinlikleri fuarları iptal edildi
YETENEK HER YERDE 2020 ETKİNLİKLERİNİN İPTALİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı tarafından 18/03/2020 tarihinde yapılan açıklamaya istinaden,
yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde
alınan önlemler çerçevesinde, Şubat ayından bu yana devam eden "Yetenek Her
Yerde" kariyer etkinliklerinin tedbiren iptal edilmesi uygun görülmüştür.
Aşağıda iptal edilen fuarların listesi yer almaktadır.
. 16-17 Mart Güney Kariyer Fuarı
. 20-21 Mart Ege Kariyer Fuarı
. 06-07 Nisan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı
. 13- 14 Nisan İç Anadolu Kariyer Fuarı
. 16-17 Nisan Doğu Akdeniz Kariyer
. 20- 21 Nisan İpekyolu Kariyer Fuarı
Yetenek Her Yerde kariyer etkinlikleri 2021 yılında düzenlenmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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