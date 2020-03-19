Hint polisinden izlenme rekoru kıran 'koronavirüsüne karşı el yıkama' videosu
|19 Mart 2020 13:09
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Hint basınında yer alan haberlere göre, Kerala polisi tarafından hazırlanan 64 saniyelik görüntüde maske takmış 6 polis, dans eşliğinde, Covid-19 salgınından korunmak için ellerin doğru şekilde nasıl yıkanması gerektiğini gösteriyor.
Polislerin popüler Hint yapımı 'Ayyapanum Koshiyum' filminin şarkısıyla dans ettikleri video çeşitli sosyal medya platformlarında 93 binden fazla kez izlendi ve 30 binden fazla kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Çok sayıda kullanıcı görüntünün, 'eğitici' olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.Koronavirüs salgınının küresel çapta yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uzmanlar da el yıkamanın önemine sık sık vurgu yapıyor.
Bu kapsamda DSÖ, geçen hafta yaptığı Twitter paylaşımında doğru el yıkama tekniklerine ilişkin görseller paylaşmıştı.
?Hindistan'da Kovid-19 sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirmişti. Ülke genelinde salgının bulaştığı 141 kişiden 25'i Kerala'da bulunuyor.
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