1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da ateşi olan İETT şoförleri direksiyon başına geçemiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında direksiyon başına geçmeden önce ve görevlerini tamamladıktan sonra ateşleri ölçülen İETT şoförleri, yüksek ateş tespit edilmesi durumunda sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor
 19 Mart 2020 13:12
Yazdır
İstanbul'da ateşi olan İETT şoförleri direksiyon başına geçemiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında direksiyon başına geçmeden önce ve görevlerini tamamladıktan sonra ateşleri ölçülen İETT şoförleri, yüksek ateş tespit edilmesi durumunda sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede yeni bir önlemin daha yaşama geçirildiği, İETT şoförlerinin, direksiyon başına geçmeden önce ve görevlerini tamamladıktan sonra ateşlerini ölçme uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Buna göre, yüksek ateş tespit edilen şoförlerin sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ateşi yüksek olduğu tespit edilen şoförlere görev verilmiyor. Şoför, sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. İETT'de, şoförlerin işbaşı yaptığı 16 farklı noktada yaşama geçirilen uygulama ile yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele, daha geniş bir alana yayılmış oldu. Uygulamayla, otobüs içindeki yolculara, şoför kaynaklı bir bulaşmanın önüne geçilmesi amaçlandı. Ayrıca, şoförleri ve yolcuları korumak, yakın teması engellemek amacıyla araçlara, şoför koruma kabinleri yerleştirilmesi için harekete geçildi.

- "Geçici şoför kabini uygulaması"

Açıklamada, yolculardan şoförlere hastalık geçmesini önlemek için de çalışma yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şoförlerin vatandaşla yakın temasını engellemek, hem yolcunun hem şoförün sağlığının korunmak amacıyla geçici şoför kabini uygulamasını, en kısa zamanda, yaşama geçirmek için harekete geçildi. Saydam plastik malzeme ile şoför kabininin boydan boya kaplanarak, yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedeflendi. Böylece, İETT şoförlerinin yolculardan hastalık kapma endişesi olmadan, gönül rahatlığıyla görevlerine odaklanmaları sağlanacak. Kabinler, araç içi kamera görüntü açısını, dikiz aynası ve yan ayna görüşlerini kapatmayacak, kullanılan elektronik donanıma en üst düzeyde ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde tasarlandı. Kabinler, en kısa sürede tamamlanarak tüm İETT filosunda uygulanacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye başkanı, dezenfekte işlemlerine bizzat katıldı
20 Mart 2020 00:04		 Hastaneden kaçmıştı! Korona değil şizofreni çıktı
19 Mart 2020 23:16
Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem
19 Mart 2020 21:00		 Hastanenin maskelerini, gönüllü personel dikiyor
19 Mart 2020 18:59
Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı
19 Mart 2020 18:26		 Yaşlılar uyarıları dikkate almadı, belediye bankları söktü
19 Mart 2020 18:19
Sivas'ta Taylandlı turist kafilesi şaşkınlığı
19 Mart 2020 18:04		 Belediyelerden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti
19 Mart 2020 15:20
İSPARK ve toplu ulaşım sağlık çalışanları için ücretsiz olacak
19 Mart 2020 15:03		 İstanbul'da AVM'ler kapanmaya başladı
19 Mart 2020 14:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske dağıtımına başlıyoruz11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın11:00 - Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis10:57 - Gram altın 314,4 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
polisle çatışan umreciler 1
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 3
pimapen 1
vaka sayısı binleri geçti 3
tadı tuzu kalmamak 1
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
altında sert düşüş yaşanması 11
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam