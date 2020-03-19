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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 artışla 86.362,77 puana çıktı
 19 Mart 2020 13:14
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 artışla 86.362,77 puana çıktı.

Güne düşüş eğilimiyle başlayan BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarını telafi ederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 786,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,95 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,86 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında karışık bir seyre sebep olduğunu bildirdi.

Asya borsalarında gözlemlenen sert satıcılı seyrin ardından Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yaptığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul'da da Avrupa borsalarına paralel yükseliş eğiliminin hakim olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2019 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi ve Philadelphia Fed imalat endeksinin izleneceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 89.000 puanın direnç olarak takip edileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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