İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
|19 Mart 2020 14:45
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İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 34 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendiği öğrenildi.
Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece ve Ataşehir'de 20 kişi yaşamını yitirirken, hastanelere sevk edilen 60 hastadan 26'sının taburcu edildiği, 34'ünün ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Türkmenistanlıların hastalıklardan korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi.
Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere herkesi sahte ya da saf alkol tüketmemeleri konusunda uyardı.
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