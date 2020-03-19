Edip Üzen/Memurlar.net

TMO Genel Müdürü memurlar.net'e açıkladı... Paniğe gerek yok, boşalan tüm raflar kısa süre sonra dolar

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, memurlar.net'e özel açıklamalarda bulundu.

Güldal, Market raflarının boş olması panik yaratmasın, o raflar kısa süre içinde tekrar dolacaktır. TMO depolarında yeterli stok mevcut, gıda anlamında hiç bir sorunumuz yok. Türkiye olarak kendimize yetecek durumdayız dedi.

İŞTE TMO GENEL MÜDÜRÜ AHMET GÜLDAL'IN MEMURLAR.NET'E ÖZEL OLARAK YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

1- Türkiye'nin gıda stoku ne durumda, kendi kedimize yetebiliyor muyuz?

Öncelikle şunu ifade etmek lazım, olağanüstü bir tüketim dönemi yaşıyoruz, bu noktada herkesin duyarlı olması lazım, panik yapmaması lazım.

Bunun yanında bu dönemler için devletin belirlenmiş kuralları, tedbirleri var. Normalde piyasa düzenleme, regülasyon kurumu olarak görev yapan Toprak Mahsulleri Ofisi, hem üreticiyi, hem de tüketiciyi koruyacak şekilde tedbirler almaktadır.

Türkiye'de tarımsal üretiminin kendisine yetmeme noktasında herhangi bir problemi yok.

Türkiye tarımsal üründe fazlasını ihraç edebilen ve 18 milyar dolarlık tarımsal ihracat geliri elde edebilen bir ülke durumdadır. 84 milyon nüfusu uzun süre besleyecek kapasite, imkan ve stok mevcuttur.

2- Marketlerdeki raflar boşalınca ertesi gün dolar mı?

Şunu söylemekte fayda var, dün Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'de açıklama yaptı, "Ülkemizde TMO stokları ve piyasa stokları itibariyle herhangi bir ürün problemi yoktur" dedi. Özellikle hububat, bakliyat ve diğer temel gıda maddelerini kastetti.

Bunlar içerisinde TMO'nun görev alanına giren hububat, bakliyat, pirinç gibi ürünlerde TMO kendi tedbirlerini aylar öncesinden almıştı. Koronavirüse bağlı olarak stok yönüyle endişe duyulmakta ancak şunu özellikle belirteyim. TMO herhangi bir problem yaşanmansa da olağanüstü günler için stok tutmaktadır ve bu stoklarını sürekli güncellemektedir.

Şimdi baktığımızda

Yeni hasat dönemine yaklaşık 2,5 - 3 ay gibi bir dönem var. Temel gıda maddeleri noktasında, buğday, pirinç, bakliyat, bizim görev alanımızda ne varsa stoklarımız fazlasıyla yeter.

Özel sektörde de yeterli miktarda bu stoklar bulunmaktadır. Bu konuda ilgili gıda tedarikçilerinin temsilcileri de sık sık açıklama yaparak arz, tedarik ve üretim konusunda herhangi daralma olmadığını belirtiyor.

Rafların boşalması, kısa süre sonra dolacağı manasına geliyor. Fabrikalar çalışıyor, hammadde problemi yok, hammadde arzında bir sorun yok.

Piyasada herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil, bu çok sevindirici bir şey, buradan duyarlı olan sektöre de çok teşekkür ediyorum.

Tabii, burada TMO'nun Ocak Ayı'ndan beri hammadde satışlarında fiyatlarını herhangi bir şekilde değiştirmeme kararının da etkili olduğunu söylemek mümkündür.

3- Ekmek üretme kapasitemiz ne durumda?

Ülkemiz nüfusunun ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak kapasitede ekmek üretebilir durumdayız. Ekmek üretimi için un, un üretimi için buğday hammadde arzı problemimiz yok. TMO, un sektörünün buğday ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak miktarda stoka sahiptir. Haziran ayı itibariyle de yeni sezon başlıyor. Zaten herhangi bir ihtiyaç durumunda stoklarımızdaki arzı arttırabiliyoruz.

4- Bazı vatandaşlarda bir panik hali var. Sizce buna gerek var mı?

Tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın hiçbir şekilde panik yapmasına gerek yok. Bizzat marketleri gezdim. Makarna, bisküvi gibi dayanıklı gıda maddelerine biraz yoğun talep var ama baktığımda gerçekten hemen depolardan yeni kolilerin açıldığını ve onların takviye edildiğini gördüm.

Hiçbir problem yok, vatandaşlarımız sakin olsun panik yapmasın.

Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak ve TMO işyerlerine ulaşım imkanı olmayan tüketicilerimiz ise https://www.epttavm.com online satış sistemi üzerinden ürünlerimizi temin edebilmektedir.

Perakende satış fiyatlarımız nohutta orta tane (5-8 mm) için 4,0 TL/kg,

iri tane için (8-9 mm) 5,5 TL/kg ve çok iri tane (9mm ve üzeri) 6,5 TL/kg iken yeşil mercimek fiyatımız 5,0 TL/kg'dir.

Pirinçte ise çeşidine göre 3,40 - 7,0 TL/kg arasında değişmektedir.

Perakende satış fiyatlarımız yaklaşık bir yıldır aynı seviyede olup piyasa fiyatlarının altındadır.

Haliyle bakliyata yoğun bir talep var, bu da bizi memnun ediyor, hem bakliyatın sağlıklı bir protein besin olması, hem de stoklarımızın dolu olması geleceğimiz için daha da güvencedir.

Şu andaki normal piyasaya, buğday bakliyat, pirinç ve diğer ürünlerimizin arzı devam ediyor. Herhangi bir problem söz konusu değil.

Bu arada depolarımızda fazlasıyla bakliyat stokumuz mevcut. Türkiye'de normale göre iki kat, üç kat fazla bakliyat tüketilse bile stoklarımız ihtiyaç ve talebi karşılayacak durumdadır.