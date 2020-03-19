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İstanbul'da 60 ve 65 yaş üstü, 'evden çıkmayın' kuralına uymuyor

İstanbul'da yetkililerin 'evinizden çıkmayın' uyarısı yaptığı 60 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 40'lık kesimi toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, verileri paylaşarak oranın çok yüksek olduğunu belirtip, vatandaşları evde kalması konusunda uyardı
 19 Mart 2020 13:54
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İstanbul'da 60 ve 65 yaş üstü, 'evden çıkmayın' kuralına uymuyor

İstanbul'da yetkililerin 'evinizden çıkmayın' uyarısı yaptığı 60 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 40'lık kesimi toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, verileri paylaşarak oranın çok yüksek olduğunu belirtip, vatandaşları evde kalması konusunda uyardı.

4 Mart Çarşamba günü 65 yaş üstü 532 bin 716 kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, bu sayı 18 Mart itibariyle 185 bin 581 kişiye düştü. 60 yaş üstü vatandaşların kullanımı ise aynı tarihlerde 166 binden 69 bine kadar geriledi.

Açıklamada, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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