Ankara Üniversitesi'nde koronavirüs testlerine başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, kişisel Twitter hesabında "Tüm üniversite hastaneleri koronavirüs testi yapacak. Bakanlık destek olacak. Ankara Üniversitesi olarak biz bugün başladık" paylaşımında bulundu.

"Alınan önlemler, hızla değişebilen ve genişletilen doğru kararlar, pandemi yönetiminde ülkemizi bir adım öne çıkarıyor" ifadesini kullanan Prof Dr. Azap, koronavirüsü durdurmanın herkesin çabasıyla olacağını belirtti.