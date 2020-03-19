Ankara Üniversitesi'nde koronavirüs testlerine başlandı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Ankara Üniversitesi'nde de yapılmaya başlandığını duyurdu
|19 Mart 2020 13:58
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, kişisel Twitter hesabında "Tüm üniversite hastaneleri koronavirüs testi yapacak. Bakanlık destek olacak. Ankara Üniversitesi olarak biz bugün başladık" paylaşımında bulundu.
"Alınan önlemler, hızla değişebilen ve genişletilen doğru kararlar, pandemi yönetiminde ülkemizi bir adım öne çıkarıyor" ifadesini kullanan Prof Dr. Azap, koronavirüsü durdurmanın herkesin çabasıyla olacağını belirtti.
Alınan önlemler, hızla değişebilen ve genişletilen doğru kararlar, pandemi yönetiminde ülkemizi bir adım öne çıkarıyor: Yapabilen tüm üniversite hastaneleri koronavirüs testi yapacak. Bakanlık destek olacak. Ankara Üniv. olarak biz bugün başladık. Salgını durdurmak elimizde.Alpay Azap (@AlpayAzap) March 19, 2020
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