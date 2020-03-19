20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanlar açıklandı.
|19 Mart 2020 14:01
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Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı.
2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan Taban Puanlar
Alan bazlı taban puanlar için tıklayınız.
Kurum bazlı taban puanlar için tıklayınız.
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