1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanlar açıklandı.
 19 Mart 2020 14:01
Yazdır
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı.

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan Taban Puanlar

Alan bazlı taban puanlar için tıklayınız.

Kurum bazlı taban puanlar için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi şarttır'
19 Mart 2020 22:04		 Avrupa'dan gelen 11 öğrenci ve 1 öğretmen gözlem altında
18 Mart 2020 22:18
'Öğretmen atamalarıyla ilgili bir takvim açıklanacak'
18 Mart 2020 20:18		 Yılın fark yaratan öğretmeni
16 Mart 2020 19:58
EKYS soru ve cevapları yayımlandı
16 Mart 2020 16:18		 EKYS sorularını değerlendiriyoruz
15 Mart 2020 12:45
Öğretmenlerin il dışına çıkışı yasak mı?
13 Mart 2020 21:23		 Öğrencilerini bilinçlendirmek için 1 gecede 'Korona virüs tatil kitabı' bastı
13 Mart 2020 15:28
Öğretmenler, öğrencilerin yüzlerini güldürüyor
13 Mart 2020 11:49		 Adanalı öğretmen Mescid-i Nebevi maketi yaptı
13 Mart 2020 11:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske dağıtımına başlıyoruz11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın11:00 - Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altında sert düşüş yaşanması 11
pimapen 1
alevileri bir otele tıkıp yakabilirsin 4
polisle çatışan umreciler 1
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
öfke 1
tadı tuzu kalmamak 1
vaka sayısı binleri geçti 3
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 3
dezenfektan 4
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam