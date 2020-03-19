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Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuş aranıyor

Vali Tuncay Sonel koordinesindeki arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile JÖH VE PÖH timlerinin yanı sıra SAK ekibi, dalgıçlar ile gönüllüler katılıyor
 19 Mart 2020 14:11
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Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuş aranıyor

Tunceli'de önceki gün Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi esnasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Güneş'i (36) bulmak için çayda devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara, Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD gönüllüleri, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile polis özel harekat (PÖH) timleri katıldı.

SAK ekipleri, kayıp uzman çavuşun bulunması için eriyen kar suları nedeniyle coşkun akan Munzur Çayı'nda Miskisağ mevkisinden kent merkezine kadar olan kesimde çalışmalarını kontrollü sürdürüyor.

Bölgeye sevk edilen JÖH ve PÖH timleri, AFAD ekipleri ile gönüllüleri de çay kıyısında çalışma yürütüyor.

Çalışmaları koordine eden Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, görevlilerden bilgi aldı.

Vali Sonel, kayıp uzman çavuşun babası Emin ve annesi Aysel Güneş'i çalışmalar konusunda bilgilendirdi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi esnasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.
Anadolu Ajansı
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