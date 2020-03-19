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Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB): Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020'ye kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir
 19 Mart 2020 14:19
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Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesinin taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapıldığı belirtildi.

Onayın bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, internet/mobil bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabildiği bildirilen açıklamada, emeklilerin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdiklerinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır."
Anadolu Ajansı
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