Cezaevlerinde telefon görüşme hakkı ikiye çıkarıldı
|19 Mart 2020 14:23
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarındaki açık ve kapalı görüşlerin ertelenmesinin ardından tutuklu ve hükümlülere ek telefon hakkı verildi.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında görüşleri iki hafta erteleyen Bakanlık, tutuklu ve hükümlülerin dışarıyla ilişkilerinin devamının sağlanması amacıyla yeni düzenleme yaptı.
Buna göre ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı ikiye çıkarıldı.
Tutuklu ve hükümlülere, ertelenen açık ve kapalı görüş hakları herhangi bir kayba uğramadan ilerleyen süreçlerde kullandırılacak.
Açık ve kapalı görüşlerin ertelenmesinden sonra yaklaşık 40 bin hükümlü ve tutuklu yakınlarıyla telefonla görüştü.
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