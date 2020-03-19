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Öldürdü... 'Onun için dua ediyorum' dedi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahilde tuvaletini yaptığı için kendisini uyaranlarla kavga ederken araya giren Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak öldüren Müslüm Ayyıldız hakkında savcı, müebbet hapis cezası talep etti. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Ayyıldız, "Öldürmek gibi amacım yoktu. Hala onun için dua ediyorum" dedi.
 19 Mart 2020 14:33
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Öldürdü... 'Onun için dua ediyorum' dedi

Olay geçen yıl 1 Ağustos günü Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm Ayyıldız, açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde bulunan gençler bu duruma tepki gösterdi.

İki grup arasında çıkan tartışma, kavga dönüştü. Müslüm Ayyıldız (25) , kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı (21) bıçakladı. Yaralanan Çağatay Burak Atay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Müslüm Ayyıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ONUN İÇİN DUA EDİYORUM'

Müslüm Ayyıldız'ın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Ayyıldız savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Kesinlikle Çağatay Burak Atay'ı öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hala onun için dua ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Müslüm Ayyıldız'ın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep etti. Mahkeme heyeti, davayı 20 Mayıs gününe erteledi.
DHA
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